Augusta, carenze igienico sanitarie: sanzionati due ristoranti

Sono stati sanzionati due ristoranti, nell’ambito di controlli amministrativi in alcuni esercizi commerciali, per carenze igienico sanitarie.

Le attività inoltre, sono state chiese, fino all’adempimento delle prescrizioni impartite ai gestori delle stesse.

L'operazione è stata svolta dalla Polizia di Stato di Augusta con il supporto del personale Asp. Notificate sanzioni per 6.000 euro.