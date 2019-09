Siracusa, De Simone denuncia: "Topi all'interno del liceo Gagini"

Topi al liceo Gagini di Siracusa. A denunciare la vicenda è Damiano De Simone, Presidente della Consulta Civica di Siracusa.

Quest'ultimo, oltre a lanciare l'allarme, chiede al sindaco conto e ragione dei ratti all'interno dell'istituto.

"Tenuta igienico sanitaria a rischio che non può continuare ad aggravarsi - dice Damiano De Simone -, vanno garantiti tutti i trattamenti possibili, anche fuori bilancio, per debellare questo fenomeno che rischia di diventare incontrollato, quindi pericoloso, questo, quindi, uno di quei motivi su cui non si deve assolutamente risparmiare."