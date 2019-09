Augusta, via ai lavori di completamento di 90 alloggi popolari

Possono ripartire, dopo quasi 18 anni di stop, i lavori di completamento dei 90 alloggi popolari in Contrada Scardina, ad Augusta.

A dirlo è l'Iacp di Siracusa. Il progetto esecutivo, approntato in tempo record dall’Ente, è stato trasmesso già a luglio di quest’anno al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia che a sua volta ha iniziato la procedura per il finanziamento dell’opera per complessivi 2.650.000 euro.