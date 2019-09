Siracusa, dall'1 ottobre via al servizio di refezione scolastica per scuola dell’infanzia e scuola primaria ex Via Algeri

Partirà da giorno 1 ottobre il servizio di refezione scolastica per gli alunni che frequentano il secondo e terzo anno della scuola dell’infanzia e per quelli che frequentano la scuola primaria ex Via Algeri, almeno per coloro che hanno presentato domanda di riconferma.

Mentre, per i nuovi iscritti, l'avvio del servizio slitta a lunedì 7 ottobre. Inoltre, per le famiglie che hanno un Isee che rientra nell'ultima fascia, il costo del pasto è di 4.20 euro.

I genitori dei nuovi iscritti riceveranno via sms il codice Pan per effettuare la ricarica non appena l’ufficio completerà le procedure.