Siracusa, monitoraggio delle acque dal Plemmirio all'isola delle Correnti

Da oggi al 30 settembre attività di campionamento del mare siracusano da parte di Arpa Sicilia.

Saranno effettuate le misure dei parametri chimico-fisici, saranno prelevati campioni d'acqua e plancton. L'imbarcazione Teti opererà nella fascia di mare che va dal Plemmirio all'Isola delle Correnti.

Da qui l'ordinanza della Capitaneria di Porto che dispone per le altre imbarcazioni di tenersi ad una distanza non inferiore a 200 metri dalla Teti e di procedere ad una velocità da non comprometterne la sicurezza.