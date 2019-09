Ostia, condanne per 147 anni agli Spada: anche 3 ergastoli

La Corte d'assise di Roma che ha condannato 17 appartenenti ed affiliati al clan degli Spada, infliggendo anche tre ergastoli: a Carmine Spada, detto Romoletto, Roberto Spada, già condannato per la vicenda della testata ad un giornalista della Rai, e Ottavio Spada, detto Marco.

In totale i giudici, dopo oltre 10 ore di camera di consiglio, hanno disposto condanne per complessivi 147 anni di carcere e assolto 7 imputati. I reati contestati vanno dall'associazione di stampo mafioso, all'omicidio, all'estorsione all'usura. Ad attendere la sentenza, nell'aula bunker di Rebibbia, anche la sindaca Virginia Raggi insieme al presidente della commissione antimafia Nicola Morra.