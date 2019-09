Siracusa, "Puliamo il mondo": ripulita Piazza Santa Lucia

I volontari di Legambiente, gli attivisti di Fridays for future Siracusa, i soci della Cooperativa Sociale S. Martino, insieme ad alcuni ragazzi del quartiere della Borgata, a Siracusa, hanno partecipato al'iniziativa "Puliamo il mondo" che quest'anno si è svolta in Piazza Santa Lucia.

"Iniziative come questa - evidenziano esponenti dell'associazione ambientalista - devono essere da stimolo verso l'amministrazione affinché governi in modo più efficiente la gestione dei rifiuti in modo di raggiungere standard al momento molto lontani. E' importante costruire momenti come questo di aggregazione per riappropriarci collettivamente di spazi e tempi".

Prossimo appuntamento in difesa dell'ambiente in programma il 27 Settembre per il Terzo Sciopero Globale per il Clima: a Siracusa alle 9,30 un corteo muoverà dalla zona dei Villini per attraversare la città.