Parco archeologico della Neapolis ed Eloro, entro fine mese l'aggiudicazione di due finanziamenti per la pulizia dei siti

Saranno presto ripuliti dalle erbacce i siti archeologici della Neapolis e di Eloro.

Entro fine mese, infatti, saranno aggiudicati due finanziamenti. A comunicarlo è il direttore del Parco archeologico, Calogero Rizzuto.

"Sono circa 100.000 euro per l'area della Neapolis e circa 60.000 per Eloro. Il primo intervento riguarderà la pulizia dell'Anfiteatro Romano. Per il momento - aggiunge Rizzuto - in assenza di agibilità economica, siamo costretti ad operare a spot. Ma l'obiettivo è quello di mettere in atto la logica della continuità che consente di tenere costantemente puliti i siti".