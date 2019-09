“Floridia solidale… gioca!", raccolti 1.043 euro

Ammonta a 1.043 euro la somma raccolta domenica pomeriggio nel'ambito dell'evento “Floridia solidale… gioca!

I fondi saranno suddivisi per metà al progetto “Dopo la scuola” destinato ai bambini in difficoltà e per l'altra parte accreditati attraverso la piattaforma Go Found Me a Tancredi Santangelo operato di recente in America. Alla somma raccolta si aggiunge la donazione 200 euro dell'Associazione Pulisena effettuata alla Ninphea per i bimbi in difficoltà, l’equivalente verrà fatta recapitare a Tancredi Santangelo. In atto anche una raccolta fondi al I Istituto Scolastico “Ed. De Amicis”.