Siracusa, ArticoloUno: "L'Idroscalo resti a servizi della città"

Realizzare all'Idroscalo la caserma dei Carabinieri, rimane un errore e un danno alla città di Siracusa, al suo sviluppo, al bisogno di valorizzare un’area di straordinario pregio ambientale e paesaggistico.

Così la pensano Pippo Zappulla e Nini Gibellino, coordinatore regionale e cittadino di ArticoloUno.

"E’ un errore - si legge nellanota - anche perché, la caserma verrebbe collocata in zona normalmente ad alto traffico veicolare e con continui ingorghi".

Da qui la sollecitazione a chiedere al Ministero di sospendere la decisione e a convocare un Consiglio Comunale aperto per ridiscutere della vicenda e "per individuare le giuste soluzioni in grado di realizzare la nuova Caserma senza impegnare una delle poche aree ancora esistenti di valore e di pregio che possono, e a nostro avviso devono, essere valorizzate al servizio della città".