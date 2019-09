Canicattini Bagni, Wednesday For Future con gli alunni del Verga

Gli alunni della scuola media del 1° Istituto Comprensivo “G. Verga” di Canicattini Bagni domani, mercoledì 25 Settembre, si mobilitano, assieme ai loro insegnanti, a difesa dell’Ambiente, nell’ambito dell’iniziativa Wednesday For Future contro i cambiamenti cimatici.

Con il supporto del Comune, che provvederà alla sicurezza, alla fornitura di sacchetti e contenitori e al loro ritiro, gli alunni canicattinesi dalle 9 alle 12 si trasferiranno nei tre siti che hanno individuato, per ripulirli differenziando i rifiuti, Piazzetta San Giovanni, Piazzetta Dante Alighieri e Via Mentana sino al Cimitero.