Ustica, scuole ancora chiuse

Ancora chiuse le scuole a Ustica. I 115 alunni dell'istituto superiore, della scuola media elementare e dell'infanzia sono a casa perché mancano il personale Ata e alcuni insegnanti. Non sono stati nominati i tre assistenti amministrativi mentre dei previsti sette collaboratori scolastici ce ne sono solo due. Con questi numeri i plessi non possono essere aperti. Pare che non ci sia personale Ata disposto a trasferirsi nell'isola.

Protestano i genitori degli alunni che vedono negato il diritto allo studio per i propri figli.