Pachino, picchia moglie incinta: divieto di avvicinamento a 21enne

E' accusato di maltrattamento in famiglia e lesioni personali aggravate perpetrate nei confronti della giovane moglie incinta.

Si tratta di un giovane di 21 anni, raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Siracusa, Carla Frau, in accoglimento della richiesta formulata dal Procuratore della Repubblica, Fabio Scavone.

L’uomo dovrà mantenersi ad una distanza di almeno 500 metri dalla donna, dalla residenza, dal domicilio e dai luoghi da lei abitualmente frequentati.

Avrebbe più volte avuto condotte violente nei confronti della moglie per motivi di gelosia, dopo aver abusato di alcol.