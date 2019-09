Arrivata a Messina la Ocean Viking

E' arrivata davanti al porto di Messina la Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere con 182 migranti tra cui donne e bambini, uno dei quali neonato, soccorsi nei giorni scorsi davanti alle coste libiche. Forze dell'ordine,Croce rossa,esponenti del Comune e volontari attendono i profughi,che saranno portati nell'hotspot di Bisconte, allestito nella caserma Gasparro. La decisione di indicare Messina come porto è stata presa dal Viminale dopo un accordo in Commissione Ue sulla redistribuzione dei migranti in 5 Paesi.