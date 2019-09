Siracusa, servizio di assistenza agli alunni disabili nelle scuole superiori: in arrivo altri 140mila euro

Un'aggiunta di fondi dall'assessorato regionale della Famiglia alle ex Province per garantire il servizio di assistenza agli alunni disabili nelle scuole medie superiori.

Saranno distribuiti 5 milioni di euro, che, come spiega l'assessore regionale, Antonio Scavone vanno ad aggiungere ai 19 milioni già trasferiti per il 2019.

"Con questa prima integrazione - fa sapere l'assessore - consentiamo, nell'immediato, la continuazione del servizio , ma a breve è già in programma un ulteriore trasferimento di risorse per garantire il servizio fino a dicembre prossimo”.

Alla ex Provincia di Siracusa arriveranno 140mila euro. 400 mila euro andranno all'ex provincia di Messina, 350 a quella di Palermo, 180 a Enna, 770 a Caltanissetta, 970 a Catania, 1 milione e 150 mila a Trapani, 650 ad Agrigento e infine 380 a Ragusa.

La ripartizione dei 5 milioni è stata effettuata sulla base del fabbisogno rappresentato dai Liberi consorzi e dalle Città metropolitane, delle eventuali somme disponibili degli anni 2017-2018, e delle spese effettivamente sostenute per il periodo gennaio/giugno 2019.

I 5 milioni verranno erogati subito dopo la registrazione del decreto da parte della ragioneria.