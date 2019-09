Siracusa, Sorbello: "Gli asili nido saranno aperti e funzionanti non prima del nuovo anno"

Gli asili nido saranno aperti e funzionanti non prima del nuovo anno. A lanciare l'allarme è Salvo Sorbello, ex consigliere comunale.

Poi Sorbello precisa alcuni aspetti riguardanti il nuovo bando.

"I posti disponibili col nuovo bando sono soltanto 288. Addirittura il 24% in meno rispetto a quelli (376) dell’anno scorso - dichiara - E per i pasti sarebbe prevista una somma pari a quella di una merendina da hard discount (con tutto il rispetto per i discount): pochi centesimi in più di un solo euro a bambino, che deve anche bastare per i pannolini, le pulizie le altre spese generali".

"Lo stesso costo totale a base d’asta per ogni bambino sarebbe inoltre di gran lunga inferiore a quello di altre città, anche siciliane (Caltanissetta)" - conclude.