Siracusa, decongestionamento di via Elorina: la proposta del consigliere Gradenigo

A partire dalla prima domenica di luglio o in con concomitanza con qualunque grosso evento a Siracusa, l’avvio in via sperimentale dell'utilizzo del parcheggio di Via Elorina , il blocco del traffico in entrata all'altezza della rotatoria del mercato generale con una corsia preferenziale per bus e residenti e il collegamento a mezzo navetta con il centro storico.

Questa la proposta avanzata dal conigliere comunale Carlo Gradenigo per il periodo che va da luglio a settembre, durante il quale si verifica il blocco totale del traffico dalle 18 alle 21.

"Una terapia d'urto basata su oltre 600 posti auto - afferma il consigliere - la possibilità di lasciare la propria auto in via Elorina e poter essere accompagnati in città da un bus shuttle gratuito attraverso una via preferenziale che permetta di abbattere i tempi di percorrenza garantendo un collegamento rapido con Ortigia. Occorrerebbe preventivamente - conclude Gradenigo mettere in sicurezza e segnalare viale Pantanelli quale fondamentale bretella/circonvallazione per il raggiungimento dell'autostrada e la decongestione di Via Elorina".