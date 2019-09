Si prevede di installate, a Noto, 9 colonnine di Enel X per la ricarica dei mezzi ad energia elettrica. Le colonnine si trovano già in via Sallicano e in piazza Bolivar, ed altre ne arriveranno in piazza XVI Maggio, viale Marconi, nei pressi dell’ospedale Trigona, in zona stazione e all’inizio di via Roma.

Ma, il maggior successo, è stato registrato nelle contrade balneari, a Lido e Calabernardo: in entrambe le zone sono stati individuati punti di ricarica, con annesse colonnine di Enel X a disposizione degli automobilisti.

"L’attenzione verso il rispetto dell’ambiente e la ricerca di nuove fonti di energia - dice il sindaco Corrado Bonfanti - sono delle priorità per la mia amministrazione comunale. Fa piacere scoprire che l’idea di installare le colonnine in diversi punti del nostro territorio abbia raggiunto un doppio obiettivo: è un servizio in più che diamo ai nostri concittadini e ai nostri visitatori e, allo stesso tempo, è un segnale chiaro e netto di chi vuole difendere l’ambiente"