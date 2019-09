Siracusa, autofficina irregolare in centro: continuano i controlli nel mercato del lavoro

Aveva trasformato un garage in centro in una autofficina con tanto di dipendenti, il tutto senza la regolare autorizzazione. A portare alla luce la vicenda i Carabinieri di Siracusa a seguito di segnalazioni che hanno permesso di avviare le indagini.

Il gestore dell’attività, un siracusano ultra 60enne, è risultato essere stato fino a qualche anno fa regolarmente iscritto alla Camera di Commercio e, quindi, regolarmente detentore dei titoli autorizzativi normativamente prescritti per la professione.

I militari però hanno appurato che il meccanico, aveva nel citato box auto, un’autofficina completamente attrezzata con banchi di lavoro, macchinari, ponti elevatori e strumentazione varia regolarmente denunciati.

I militari hanno concesso, secondo i termini previsti dalla citata legge, la possibilità di presentare a fine probatorio e di riscontro, tutta la documentazione attinente al lavoro già regolarmente svolto dal 60enne siracusano con, tra l’altro, anche i riferimenti della specifica partita Iva.