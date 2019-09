Siracusa, due giorni di formazione dei quadri dirigenti dell'Ugl

Due giorni di formazione dei quadri dirigenti dell'Ugl Siracusa nei giorni 25 e 26 settembre nella sede di via Pachino 4.

I saluti saranno affidati a Antonio Galioto Segretario Generale UTL Siracusa e Giovanni Condorelli Segretario Confederale. Dirigente Formatore: Fiovo Bitti.

"La formazione sindacale - si legge in una nota a firma Ugl - rappresenta oggi uno strumento rilevante al fine di pervenire anche al rafforzamento della rete sindacale in grado di rispondere alle attese degli associati, attraverso il miglioramento delle performance e all’incremento del livello qualitativo della capacità di tutela sindacale non solo dei lavoratori che sia anche una maggiore conoscenza delle leggi tutelare non solo gli iscritti anche ai cittadini"