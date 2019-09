Canicattini Bagni, Movimento Giustizia & Libertà: "Autovelox non visibile sulla Maremonti"

Non visibile la postazione dell'autovelox sulla Maremonti, in prossimità dell’ingresso di Canicattini Bagni, contrariamente a quello che prevede il codice della strada.

A dirlo è il Coordinatore Regionale del Movimento Giustizia & Libertà Sebastiano Magro.

Non solo, ma il problema, secondo quest'ultimo sarebbe più ampio: "Un'altra annosa questione è: l'obbligo per i Comuni di utilizzare e rendicontare i proventi delle multe per la manutenzione delle strade e in interventi per aumentare la sicurezza, come già stabilito dal Codice della strada (articolo 208). Chiederemo quindi - conclude Magro - all’amministrazione Comunale la rendicontazione dei proventi delle sanzioni ed eventualmente in quali opere di sicurezza o manutenzione stradale sono stati investiti"