Raccolta differenziata di carta e cartone, Siracusa settima in Sicilia

E' in settima posizione la provincia di Siracusa, rispetto al resto della Sicilia, per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata di carta e cartone.

In provincia di Siracusa raccolta pro capite arriva a 27,9 kg/ab

E’ quanto emerso dal 24° rapporto nazionale presentato da Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica.

L'Isola, però, va bene, e cresce registrando nel settore un +31,5% rispetto al 2017.

Le tonnellate di carta e cartone raccolte nell'ultimo anno in Sicilia ammontano a più di 146 mila, rispetto alle 111 mila del 2017 (35 mila tonnellate in più) pari a una raccolta pro capite di 29 kg/ab. Quest’ultimo dato, se confrontato con la media del Sud Italia (38,1 Kg/ab) e a maggior ragione con quella nazionale (56,3 kg/ab), indica come i margini di miglioramento siano ancora notevoli ma i segnali positivi del 2018 confermano il cambio di passo della regione.

Analizzando i dati relativi alle province, le migliori performance arrivano da Ragusa e Trapani, prima e seconda per raccolta pro capite, rispettivamente con 33,9 kg/ab. e 32,2 kg/ab, ma tutte hanno comunque registrato miglioramenti significativi rispetto al 2017.