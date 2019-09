Ambiente e salute, esperti nazionali e tecnici si confrontano a Siracusa

“Ambiente e salute: dai dati alle politiche ambientali e sanitarie”. Questo il tema centrale della Scuola per l’alta dirigenza Snpa, organizzata da AssoArpa in stretta collaborazione con Arpa Sicilia, che si terrà a Siracusa, dal 25 al 27 settembre 2019.

Sarà un momento di incontro tra esperti, tecnici e alta dirigenza per parlare di qualità dell’aria, amianto e inquinamento industriale.

Tra i relatori saranno presenti personalità e professionalità provenienti dal mondo sanitario e della protezione ambientale, oltre a rappresentanti istituzionali, consulenti e docenti universitari.