Augusta, ultimo ammaina bandiera per la corvetta Driade e la corvetta Chimera

Dopo 30 anni di attività, vanno in "pensione" la corvetta Driade e la corvetta Chimera della Marina Militare. La cerimonia dell’ultimo ammaina bandiera si svolgerà mercoledì 25 settembre, alle ore 18.30, presso la banchina Tullio Marcon di Augusta.

Con la cancellazione dai ruoli del naviglio militare delle ultime due corvette Driade e Chimera, continua il processo di ridimensionamento, ed al contempo di ammodernamento, della flotta della Marina Militare.

Durante la cerimonia, le Bandiere di combattimento di Nave Driade e Nave Chimera saranno consegnate al Comandante in Capo della Squadra Navale, per essere successivamente conservate a Roma all’interno dell’Altare della Patria.