Noto, sorpresi a rubare 400 chili di limoni: arrestati in due

Sono stati sorpresi dalla Polizia di Stato, in contrada Vendicari, mentre raccoglievano limoni da un terreno privato. All'arrivo degli agenti i due, Diego Vaccarisi, 48 anni e Salvatore Rizza 37 anni, già conosciuti alle forze di polizia, avevano già riposto in auto, nascosta da un canneto, due grossi sacchi di juta contenenti la refurtiva, per un peso complessivo di circa 400 chilogrammi.

I due sono stati arrestati per il reato di furto aggravato di limoni. Gli agrumi sono stati restituiti al legittimo proprietario ed i due arrestati posti ai domiciliari.