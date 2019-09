Siracusa, furto aggravato: arrestato un 25enne

Dovrà rispondere di furto aggravato Roberto Breci Roberto di 25 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine.

Il giovane, questa notte, è stato sorpreso e bloccato da un equipaggio delle Volanti, in servizio di controllo del territorio, con un registratore di cassa asportato, poco prima, da una panineria ambulante che si trova in Via Pitia.