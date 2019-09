Buccheri, 110.000 euro per i danni causati dall'alluvione del 2018

Un finanziamento di 110 mila euro al Comune di Buccheri per fronteggiare i danni dell’alluvione del 2018. Le risorse saranno destinate in particolare all’intervento di ripristino di una parte di via Piave e dei muri di contenimento, al ripristino del canale di convogliamento acque di via Pappalardo e alla messa in sicurezza della zona franata. Inoltre, sono stati assegnati ulteriori 15 mila euro per i lavori di somma urgenza effettuati nel 2018 in occasione dell’eccezionale evento climatico. Le somme si aggiungono agli oltre 600 mila euro già destinati al Comune di Buccheri, sempre per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per cui sono già state appaltate le indagini preliminari al progetto esecutivo.

“Questo - commenta il sindaco Alessandro Caiazzo - ci mette nelle condizioni di effettuare gli interventi prima dell’arrivo della prossima stagione invernale”.