Siracusa, da venerdì un corso per coppie aspiranti all’adozione

Riparte, anche quest'anno, il corso per coppie aspiranti all’adozione promosso dall’assessorato alle Pari Opportunità Sociali del Comune in collaborazione con l’Asp.

Il primo incontro si terrà venerdì 27 settembre, alle 18 presso l’aula Magna dell’Istituto Filippo Juvara, poi il 9, 18, 25 ottobre e l'8 novembre.

Si parlerà di procedimenti di adozione grazie al supporto di assistenti sociali, psicologi, medici, giuristi, tutori, e associazioni.

“Il corso - dichiara l’assessore alle Pari Opportunità Sociali, Alessandra Furnari - è rivolto alle famiglie che hanno già avviato il percorso ed a quelle che vorrebbero intraprenderlo, ed ha l’obiettivo di accrescere, preliminarmente, la consapevolezza che l’adozione è, comunque, un istituto nato per dare una Famiglia al bambino e non viceversa, ed in ogni caso per fornire gli strumenti necessari, attraverso i consigli degli esperti e di chi ha vissuto la stessa esperienza in precedenza, per affrontare al meglio le difficoltà che potrebbero sorgere”.-