Palazzolo Acreide in lizza per "Il Borgo dei borghi", prima puntata in tv. VIDEO

Prima puntata ieri sera su Rai 3 de "Il Borgo dei Borghi", un viaggio tra i piccoli centri dell’Italia per scoprire da Nord a Sud i tesori più nascosti della penisola.

Sessanta i borghi in gara, tre per ciascuna regione italiana, selezionati in collaborazione con il Club de "I borghi più belli d’Italia" costituito con il patrocinio dell’Anci e dell’Enit.

Tra le tre candidate siciliane c'è Palazzolo Acreide, città barocca dalle radici greche, situata nei Monti Iblei, che per la sua bellezza è stata insignita nel 2002 del titolo di Patrimonio dell'Umanità da parte dell'Unesco, insieme con il Val di Noto.

