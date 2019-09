A Palazzolo Acreide la tappa del 40esimo Raduno Alfa Romeo di Sicilia

A Palazzolo Acreide il 40esimo Raduno Alfa Romeo di Sicilia. L'appuntamento, in piazza del Popolo, è per domenica 6 ottobre a partire dalle 9.

L’evento è organizzato dal Sicily Alfa Club, unitamente ad Alfa Romeo FCA, con il patrocinio del Comune di Palazzolo Acreide.

"Anche questo appuntamento, - commenta il Responsabile Pubbliche Relazioni Sicily Alfa Club, Cristian Lopes - come gli altri da noi organizzati, è atto a portare alla luce dei numerosi appassionati del marchio del Biscione, le meraviglie offerte dalla nostra amata Sicilia, terra con un glorioso passato nel panorama automobilistico del ‘900. Il pubblico che regolarmente prende parte a queste iniziative è il primo promotore turistico dei borghi che ci accolgono, per questo non smetterò mai di ringraziare i Comuni che accolgono con grande entusiasmo queste iniziative, consapevoli dell’enorme ritorno di immagine che possono offrire alle loro città con queste manifestazioni, che vedono vetture d‘epoca con caratteristiche rare unite a vetture moderne catalogate come “instant classic” del marchio Alfa Romeo. In particolare, per questo 40° Raduno Alfa Romeo di Sicilia, ringrazio l’Assessore al turismo del Comune di Palazzolo Acreide, Maurizio Aiello, che si sta impegnando in loco per accogliere gli oltre 60 equipaggi iscritti, e tutta l’amministrazione che ha accolto l’iniziativa e patrocinato l’evento”.