Comitato No ddl Pillon Siracusa: "Rottamato disegno di legge, battaglia vinta"

Una battaglia vinta. Così il comitato No ddl Pillon Siracusa commenta la notizia della rottamazione del disegno di legge voluta dalla neo ministra Bonetti.

Del comitato fanno parte le seguenti associazioni: Astrea in memoria di Stefano Biondo Onlus (associazione promotrice), La Rete Centri Antiviolenza “Ipazia” Stonewall GLBT Siracusa, ARCI Siracusa, Arcigay Siracusa, Comitato Attivisti Siracusani, Arciragazzi 2.0, REA, Associazione Culturale Zuimama Arci ragazzi, Forum delle donne, Donne per le Donne, La Bacchetta Magica, Unione Degli Studenti di Siracusa, CGIL, Cobas.