Il ministro Di Maio ribadisce: "Le tasse vanno abbassate"

"Obiettivo è abbassare le tasse,non aumentarle". Lo ha ribadito da New York il ministro degli Esteri Di Maio. "Se c'è un'idea per disincentivare fonti dannose, dobbiamo avere un piano di largo respiro, non si possono fare balzelli per fare cassa", ha spiegato,auspicando una legge di Bilancio che migliori la qualità di vita e aiuti le aziende a assumere di più, abbassando il cuneo fiscale. Di Maio, a New York per l'Assemblea generale Onu,ha indicato le priorità: Libia, stabilizzazione Mediterraneo, flussi migratori, promozione del'made in Italy'.