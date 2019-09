Emmy Awards 2019, a Trono di Spade e Fleabag gli oscar più ambiti

Trono di Spade conquista l'oscar della tv più ambito: l'Emmy Awards 2019 come miglior serie del genere drammatico. E' la quarta volta che la serie di HBO si aggiudica l'ambito riconoscimento.A stravincere la serata è stata 'Fleabag', incoronata miglior serie nella categoria commedie: la produzione inglese è stata la protagonista della notte con Phoebe Waller Bridge, la creatrice e scrittrice della serie, che si è aggiudicata anche il titolo di miglior attrice.

La cerimonia sancisce il successo di HBO su Netflix, battuta 32 premi a 27. Amazon conquista invece 15 titoli.

Gli Emmy incoronano anche Bill Porter, la star di 'Pose', premiato come miglior attore protagonista nella categoria drama.

Jharrel Jerome ha vinto l'Emmy come miglior attore protagonista in una miniserie per 'They See Us', la produzione di Netflix sui cosiddetti 'Central Park 5'.