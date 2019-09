Siracusa, grossi cespugli invadono la sede stradale alla Panoramica: auto costrette ad invadere la corsia opposta

Da piccoli innocui cespugli sono diventati grossi arbusti che ormai hanno invaso la sede stradale della Panoramica, la strada che costeggia l'area archeologica della Neapolis, rendendo pericolosa la circolazione di auto e moto.

La denuncia arriva dal consigliere comunale del M5S, Francesco Burgio, che ha documentato con una serie di foto la situazione.

"E' evidente - riferisce Burgio - come sia effettivamente pericoloso attraversare questa strada che è a doppio senso di circolazione. Le auto, soprattutto - continua - proprio per evitare questi grossi cespugli sono costrette ad invadere la corsia opposta e visto che si trattaa di una strada con tornanti, è ancora più evidente che gli automobilisti, soprattutto di notte, rischiano di trovarsi di fronte all'improvviso auto che viaggiano in senso contrario".

Da qui la richiesta di interventi immediati per ripristinare condizioni di sicurezza: "Da quanto mi è dato sapere - conclude Burgio - l'intera area è di competenza della Sovrintendenza. Inoltrerò a breve una sollecitazione per un'operazione di diserbo risolutiva".