Gp Singapore, la Ferrari trionfa: primo Vettel, secondo Leclerc

Trionfo Ferrari a Singapore. Vettel si piazza davanti a Leclerc con una gara perfetta. Sul podio Verstappen che precede le Mercedes di Hamilton e Bottas. Leclerc tiene il comando al via, Hamilton resiste a Vettel. La chiave è al pitstop: il tedesco anticipa e fa l'undercut su Leclerc. Hamilton va molto lungo e sbaglia: si ritrova 4° dietro Verstappen. Nel gioco dei pitstop da segnalare che Giovinazzi si ritrova in testa per 5 giri. Tre ingressi di safety car nell'ultimo terzo di gara non fa cambiare le strategie.