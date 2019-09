Torna il maltempo in Italia, allerta arancione in Liguria e Toscana

E'arrivato il maltempo in Italia. La Protezione Civile ha lanciato l'allerta arancione in Liguria e Toscana. Per altre 10 regioni è allarme giallo.

Precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte meridionale, Liguria e Toscana, in rapida estensione a Lazio, Umbria ed Emilia-Romagna.

"I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità,frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento." Le piogge si estenderanno a tutta la Penisola con diverse intensità.