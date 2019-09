Augusta, arrestato 34enne: evade i domiciliari e aggredisce i Carabinieri

Viola i domiciliari e in stato di di alterazione psicofisica, presumibilmente per abuso di alcol, viene sorpreso all'ospedale Muscatello. Si tratta di Andrea Musumeci, 34 anni, che riaccompagnato a casa ma, aggredisce i militari dell'Arma. Da qui l'arresto per evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale e il suo trasferimento a Cavadonna.

Dal mese di giugno l'uomo ha violato per 3 volte violare le disposizioni sulla detenzione domiciliare.