Incidente mortale sulla strada provinciale 3 tra Augusta e Villasmundo, perdono la vita due donne

Due donne hanno perso la vita ieri sera lungo la strada provinciale 3 tra Augusta e Villasmundo.

Violento lo contro tra una Ford Kia e una Fiat 500 X,a seguito del quale sono decedute una 79enne e una 81enne, entrambe di Melilli. Lievemente ferito è rimasto il conducente della Ford Kia a bordo della quale si trovavano le due donne. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Muscatello di Augusta. Ferito anche il 19enne alla guida della 500 X, che, per le fratture riportate, è stato condotto all'ospedale Cannizzaro di Catania. Lievi lesioni per la ragazza che viaggiava insieme al 19enne.

Sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente i Carabinieri di Augusta.