Amo Siracusa risponde a Reale: "condivisi con il sindaco i punti del programma, ma le differenze con Fabio Granata restano"

"Tutti i punti del programma di governo della città del sindaco Italia sono stati da noi esaminati con lo stesso, integrati con quanto da noi proposto, e condivisi". Così comincia la replica di Gaetano Cutrufo e del gruppo consiliare Amo Siracusa in merito al video che questa mattina il consigliere comunale Ezechia Paolo Reale ha pubblicato sui social.

Nei giorni scorsi Reale, a mezzo stampa, ha attaccato pesantemente il gruppo Amo Siracusa, che ha corso con lui alla tornata elettorale, ma anche il sindaco e l'intera maggioranza, alla luce anche dei nuovi ingressi in Giunta: Andrea Buccheri dei Verdi, Cosimo Burti in riferimento a Fuori Sistema e Maura Fontana in quota Amo Siracusa.

"Da impresentabili a responsabili" - aveva detto Reale facendo riferimento alla lista Amo Siracusa e al discorso del primo cittadino durante il giuramento dei tre. Italia, infatti, ha parlato di una Giunta ampia frutto di un'ampia collaborazione per il bene della città.

"Tutte le contrapposizioni politiche - continua la nota di Amo Siracusa - che ci hanno visto leali oppositori durante la oramai trascorsa campagna elettorale fanno parte di una storia passata: la città ha bisogno di un buon governo e di figure capaci e in grado di dare sostanziali contributi all'azione amministrativa."

"Noi ci poniamo in questo cammino con energia e fiducia e senza remora alcuna, -conclude Amo Siracusa - le differenze con Fabio Granata restano e saranno sempre oggetto di un confronto aperto e leale ma le diffidenze non fanno parte del nostro modo di essere, quanto riportato dall'avvocato Reale è stato ampiamente discusso, chiarito e superato con i soggetti interessati prima del nostro appoggio all'azione di governo."