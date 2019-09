Siracusa, rimpasto in Giunta: Russoniello e Trigilio tirano le difese di Reale "Ci sono stati cambi di casacca"

Cambi di casacca e trasformismo pur di occupare un posto in Giunta. A dirlo, con riferimento al gruppo consiliare Amo Siracusa, sono i consiglieri comunali del M5S, Silvia Russoniello e Roberto Trigilio

"Riteniamo che Reale non abbia tutti i torti nel sottolineare il "tradimento" di chi ha ricevuto i voti di una parte politica e poi finisce per sedersi a tavola con quella opposta e di governo. - dicono i due - E ricordare che anche lui in passato ha cambiato casacca non rende meno grave quanto accaduto. C'è una questione morale che nessuno vuole affrontare. Lo spregiudicato salto della barricata, giustificato con argomenti di vuota retorica, ha raggiunto "vette" sino a ora inesplorate. Manca totalmente il rispetto del proprio elettorato e del cittadino. Mancano i programmi, i progetti e le soluzioni per i problemi di Siracusa e dei siracusani. In fondo, l'unico scopo è continuare a gestire quel po’ di potere che si può."

Il rimpasto come "inciucio", dicono i due, il rimpasto come "un pullman multicolor al cui interno trovano allegramente posto esponenti di centrodestra e centrosinistra".

"Noi - concludono - orgogliosamente diversi e strenuamente all'opposizione di una giunta con poche idee amministrative"