Siracusa, l'assessora Fontana: "Gli attacchi personali non mi fermano, mercoledì un confronto all'Urban center su mobilità e centro storico"

Risponde alla polemica della sua nomina in Giunta con la politica del "fare" Maura Fontana, neo assessore all'Urbanistica, Centro Storico, Mobilità e Trasporti, Risorse Mare

"Gli attacchi personali, alla mia professione o alla mia attività imprenditoriale, che non mi impediranno di lavorare" - così taglia corto Fontana che, si dice comunque dispiaciuta per gli attacchi a viso aperto che si stanno consumando tra maggioranza e opposizione, ma comunque si vuole guardare avanti. Annuncia, quindi, la sua prima attività che si terrà mercoledì 25 settembre all'Urban Center alle ore 16.30.

In questa sede, si terrà un confronto con le rappresentanze delle realtà attive sul territorio per dialogare della possibilità di città dall'oppressione del traffico veicolare creando ampie zone di parcheggi scambiatori e favorendo l'utilizzo di mezzi pubblici e la mobilità sostenibile in generale: per questo motivo ho già aperto alcune interlocuzioni per verificare la fattibilità di progetti di parcheggi su alcune aree urbane.