Noto, controlli su strada: denunciati in quattro, un arresto

Intensi i controlli dei Carabinieri di Noto, sul territorio giorno e notte con numerose pattuglie per il controllo della circolazione stradale.

Nell'ambito dei controlli su strada, numerosi i provvedimenti emessi.

A partire da un giovane di Rosolini, arrestato per violazioni delle prescrizioni imposte del divieto di avvicinamento al coniuge al quale era sottoposto.

Altri due sono stati denunciati perché trovati il primo in possesso di un coltello il cui porto è vietato, il secondo perché circolava a bordo di una autovettura già posta sotto sequestro in quanto sprovvista di copertura assicurativa.

Nel corso del servizio sono state, dunque, controllate oltre 80 persone alla guida di circa 35 veicoli ed effettuate 17 perquisizioni personali e domiciliari. Elevate 16 contravvenzioni per omessa revisione del veicolo, guida senza patente perché mai conseguita o scaduta di validità, guida senza casco, guida senza cintura di sicurezza, guida senza assicurazione e guida in stato di ebbrezza alcolica.