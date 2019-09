Siracusa, violato Daspo: un uomo in stato di ubriachezza denunciato dai Carabinieri

Avrebbe violato il Daspo ed, inoltre, avrebbe infastidito i turisti in Ortigia, in stato di ubriachezza. Per tali motivi, i Carabinieri, ieri, hanno denunciato un 50enne incensurato siracusano, già sottoposto a Daspo urbano emesso dal Questore nell’agosto scorso.

L'uomo sostava sul lungomare di levante Elio Vittorini, località a lui vietata.