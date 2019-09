Pachino, rapina in tabaccheria: arrestato 23enne, dovrà scontare tre anni di reclusione. IL VIDEO DELLA RAPINA

Dovrà scontare tre anni di reclusione in carcere perchè ritenuto colpevole di una rapina commessa, in concorso con un'altra persona, lo scorso 7 marzo del 2017, in una tabaccheria di Pachino.

A eseguire l'Ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Siracusa, la Polizia di Stato di Pachino. Finisce così in manette Stefano Zocco, 23 anni, residente a Pachino, tradotto al Cavadonna dove resterà fino al 2021.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Zocco, poco prima dell’ora di chiusura, avrebbe fatto irruzione all’interno della tabaccheria, insieme ad un altro complice, ancora oggi detenuto per il medesimo reato, il quale impugnava un fucile a canne mozze.

La rapina è stata portata a segno non soltanto nei confronti dell’attività commerciale presa di mira, ma anche ai danni di alcuni avventori, che furono costretti a consegnare i propri portafogli dietro la minaccia della armi.