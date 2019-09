Pachino, gambizzato 19enne: fermati i 2 presunti autori dell'agguato

Sono stati fermati in due, dalla Polizia di Stato, ritenuti i presunti autori dell'agguato che si è consumato la scorsa sera in via Torino, dove è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola, alle 19 circa, un giovane di 19 anni mentre si trovava in sella alla sua bici.

Immediate le indagini che hanno portate all’emissione di un decreto di fermo emesso nella giornata di ieri, nei confronti di due soggetti, residenti a Pachino.

Le verifiche non possono dirsi ancora concluse. Il ragazzo, ferito alla gamba, è stato trasferito all’ospedale Di Maria di Avola. Non è in pericolo di vita.