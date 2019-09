Nel Trapanese, a casa nascondeva 1 chilo di cocaina: arrestato

Nascondeva a casa, occultato in una busta della spesa, un panetto di cocaina pura di circa un chilo insieme a 4 panetti e mezzo di hascisc del peso complessivo poco inferiore a mezzo chilo e 15 grammi di marijuana. Per questo un incensurato di 24 anni è stato arrestato dalla Polizia a Mazara del Vallo, nel quartiere “Mazara due” per detenzione illegale a fini di spaccio di droga. L’intera sostanza stupefacente, accuratamente tagliata e venduta sul locale mercato della droga, avrebbe fruttato circa 280mila euro.