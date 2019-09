Siracusa, martedì torna in Aula il consiglio comunale

Torna in Aula, a Palazzo Vermexio, il consiglio comunale, convocato per martedì 24 settembre, alle 18.30, con 10 punti all'ordine del giorno.

L'Aula è chiamata a votare il nuovo “Regolamento d'uso del campo scuola Pippo Di Natale” che sostituisce quello precedente del 2014. Struttura in comproprietà con il Libero Consorzio, il “Campo Scuola” viene gestito direttamente dal Comune. Dopo la recente omologozione dell'impianto da parte della Fidal e gli interventi sulla struttura, si è messo mano al nuovo Regolamento che ha anche tenuto conto delle proposte e delle integrazioni che sono venute dalle società sportive che utilizzano l'impianto.

All'ordine del giorno anche la relazione del “Difensore dei diritti del bambino”; una richiesta urgente del consigliere Zappalà sulla relazione del Sindaco; due odg a firma Castagnino ( sui disservizi all'interno della Ztl ) e Vinci ( su tematiche di politiche sociale); una mozione a firma Buonomo per l'eliminazione delle barriere architettoniche lungo alcune strade cittadine; ed infine due interpellanze: la prima di Ficara sul tratto della SS 115 nei pressi di Cassibile, e la seconda di Vinci sulle “Case dell'acqua”.