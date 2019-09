Siracusa, Zes: presentato alla Cna il Piano Integrato di Sviluppo delle Aree Produttive

E' stato presentato, nei giorni scorsi, dalla Consulta delle Associazioni, nella sede della Cna di Siracusa, il Piano Integrato di Sviluppo delle Aree Produttive del territorio, alla luce della recente perimetrazione delle Zes proposta dalla Regione Siciliana.

Oltre alla presentazione del documento, è stato deciso di convocare a breve sul tema un tavolo di confronto tra le associazioni di categoria, i sindaci, i deputati regionali e l’assessore regionale alle Attività Produttive.

L'obiettivo del Piano è l’attrazione di investimenti “esterni” alla realtà produttiva del territorio e la crescita sia in termini dimensionali sia in termini di proiezione ai mercati non locali delle imprese operanti proprio nel sud est siciliano.

“Questo documento – si legge nella proposta condivisa da tutte le associazioni aderenti alla consulta provinciale e allegata dai comuni partecipanti al bando indetto dalla Regione Siciliana per l’ampiamento delle Zes – vuole rappresentare le motivazioni espresse dall’area territoriale di Siracusa, con una forte sinergia tra le amministrazioni comunali interessate dalla presenza di aree produttive strategicamente compatibili con l’istituzione delle Zone Economiche Speciali e le micro, piccole e medie imprese operanti nel territorio”.