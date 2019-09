Siracusa, Canale Galermi: a rischio 520 mila euro per i lavori di manutenzione

Sarebbero a rischio i fondi per i lavori di manutenzione straordinaria del Canale Galermi. A dirlo è l'ex deputato regionale, Vincenzo Vinciullo, il quale spiega che nella finanziaria 2017 erano stati inseriti oltre un milione cinquecentomila euro suddivisi in 520 mila euro per il 2017, 520 mila per il 2018 e 520 mila per il 2019.

"I 520 mila euro per il 2017 -dice Vinciullo - sono scomparsi senza lasciare traccia, senza sapere se sono stati utilizzati e senza sapere dove sono stati utilizzati. I 520 mila euro per il 2018 sono stati utilizzati, tant’è vero che gli agricoltori che attingono l’acqua dal Canale Galermi hanno avuto, quest’anno, meno problemi del stanziato dall’attuale Governo e dall’attuale Parlamento. Rimangono gli ulteriori e ultimi 520 mila euro, perché per il triennio 2020-2022 nemmeno un centesimo è stato previsto".

Inoltre, stando alle dichiarazioni di Vinciullo, a poche settimane dalla scadenza dei termini per presentare i progetti, nessun progetto sarebbe stato ancora presentato e quindi si corre il rischio, serio e grave, di perdere questo ulteriore finanziamento.