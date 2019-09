Siracusa, gestione Teatro comunale: la gara è andata deserta

Nessuna offerta è arrivata per la gestione del Teatro comunale di Siracusa. Un gioiello per la città, a quanto pare, difficile da affidare. Proprio ieri si sarebbero dovute aprire le buste per valutare le offerte, ma nessuna offerta è pervenuta al Comune. Più fortunato l'Artemision per il quale sono arrivate tre proposte di gestione.

E' bene dire che il bando sulla gestione dei due siti culturali è complesso. Tra le novità comprese nel bando, per quanto riguarda il Teatro comunale, le utenze a carico di chi si sarebbe dovuto aggiudicare la gara e l'obbligo di nomina di un direttore artistico, previa approvazione dell'Amministrazione comunale. Base d'asta di 80mila euro l'anno, per un minimo di 120 aperture non del palcoscenico, ma del teatro.

Discorso leggermente diverso per l'Artemision per il quale si parte da una base d'asta di 15mila euro, e all'interno del quale, le guide saranno effettuate da giovani.

Il bando riguarda anche l'utilizzo della giardino, dove si potrà accogliere eventi, e della ampia stanza adibita a biglietteria dove il gestore potrà ospitare il bookshop e vendere il merchandising.

Bando valido per tre anni